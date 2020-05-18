Саудовская Аравия и Кувейт остановят добычу нефти в Аль-Хафджи

В 1922 году государства создали общую зону нефтедобычи, площадь которой заняла примерно 5,7 тысячи квадратных километров. В феврале этого года специалисты Саудовской Аравии и Кувейта начали пробную добычу сырья после паузы из-за конфликта о разделении добычи. Споры длились более трех лет.

Частью нейтральной зоны считаются морские месторождения Аль-Хафджи и наземные месторождения Вафра. За апрель 2020 года удалось установить общий объем добычи в 260 тысяч баррелей в сутки. Государства получали равные доли.