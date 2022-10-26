Мир 26 октября 2022, 04:41 Саудовская Аравия и Иран решили поставить США «синяк под глазом» — СМИ Foreign Policy: Саудовская Аравия и Иран решили поставить США «синяк под глазом» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Поддержка России со стороны Ирана и Саудовской Аравии привела к ослаблению США на Ближнем Востоке. Страны объединились, чтобы поставить американскому руководству «синяк под глазом», написали обозреватели издания Foreign Policy.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“» — заявили замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник совета по международным отношениям Чинция Бьянко.

Реклама

По их словам, обычно Иран и Саудовская Аравия находятся в большинстве конфликтных ситуаций на разных сторонах. Сейчас же обе страны поддерживают Россию, чтобы ослабить позицию Запада. При этом они преследуют и другие интересы.

Реклама

«Главным мотивом является желание укрепить свое собственное влияние против США в условиях все более многополярного мирового порядка», — пояснили авторы статьи.

Они подчеркнули, что для восстановления своего господства США придется признать переход к многополярному мировому порядку.