Мир 26 февраля 2023, 19:22 Саудовская Аравия будет поставлять нефтепродукты на Украину — СМИ Asharq Al-Awsat: Саудовская Аравия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании Shaah Shahidh / Unsplash

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Власти Украины и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил телеканал Asharq Al-Awsat. В рамках реализации этого документа ближневосточная страна будет поставлять нефтепродукты, уточнили журналисты.

Глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл в составе делегации с визитом на Украину, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. В рамках реализации подписанного меморандума Саудовская Аравия будет поставлять Украине ряд нефтепродуктов, сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

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Ранее стало известно, что Россия сместила Саудовскую Аравию с лидирующих позиций по поставкам нефти в Китай. Этому поспособствовали хорошие скидки, которые российская сторона предлагает китайским потребителям. С мая по июль прошлого года РФ уже занимала первое место, однако позже Саудовская Аравия вернула пальму первенства. По словам посла Сергея Козлова, Россия начала расширять военно-техническое сотрудничество с аравийскими предприятиями. На это повлияло и изменение политики США, добавил он.

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