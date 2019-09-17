Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак до прежнего уровня

США усмотрели давление на Трампа в ударе по саудовским НПЗ. И пообещали защититься Подробнее

«Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня. [Компания Saudi] Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце», — заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции в Джидде.

Мировая добыча нефти значительно сократилась на фоне атак на два саудовских нефтеперерабатывающих завода — крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco — ночью 14 сентября.

Ответственность за нападения на предприятия взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон обвинил в атаках Иран.

Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча «черного золота» в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на нефть выросли.