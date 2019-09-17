  • Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак до прежнего уровня

    17 сентября 2019, 21:19

    Мария Борисова

    Саудовская Аравия полностью восстановила поставки нефти до уровня, который был перед атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны. Об этом сообщил ТАСС.

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    «Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня. [Компания Saudi] Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце», — заявил министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции в Джидде.

    Мировая добыча нефти значительно сократилась на фоне атак на два саудовских нефтеперерабатывающих завода — крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco — ночью 14 сентября.

    Ответственность за нападения на предприятия взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон обвинил в атаках Иран.

    Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча «черного золота» в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на нефть выросли.