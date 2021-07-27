Саудитов без прививки закроют по домам с 1 августа

Жителям Саудовской Аравии, которые не привились от коронавируса, запретят посещать какие-либо места, кроме своего дома, без сертификата о вакцинации. Жесткие антиковидные ограничения вступят в силу 1 августа.

Непривитым саудитам запретят посещать общественные места, а также какие-либо государственные или частные учреждения, даже если они там работают. Ограничения коснутся и любых культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, сообщило издание Deshabhimani.

Ранее сообщалось, что жителям Саудовской Аравии, не привившимся от коронавируса, запретят покидать территорию королевства. Ограничения вступят в силу 9 августа. Исключение сделают для детей в возрасте до 12 лет, а чтобы вывезти их из страны, нужно будет предъявить страховой полис. Уехать смогут и те, кто уже переболел ковидом за последние полгода либо перенес коронавирус ранее, но уже получил первую дозу вакцины.

На прошлой неделе на хадж в Мекку приехали десятки тысяч мусульман, вакцинированных от коронавируса. Несмотря на прививку, паломников обязали носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Обычно на хадж в самое священное место ислама съезжались по несколько миллионов верующих, но уже второй год власти Саудовской Аравии вынуждены держать ограничения из-за пандемии.