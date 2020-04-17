Saudi Aramco снизит добычу нефти с 1 мая

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начиная с 1 мая снизит добычу. Теперь она будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение приняли после сделки ОПЕК+.

Saudi Aramco объявила, что будет поставлять своим клиентам 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Сокращение нефтедобычи начнется 1 мая.

Ранее в госкомпании отметили, что не планируют дополнительно поощрять своих покупателей льготами. Перед этим в СМИ появилась информация, что Saudi Aramco может продлить сроки оплаты при продаже нефти нефтеперерабатывающим заводам.

Первая сделка стран ОПЕК+ прошла 6 марта, но участники не смогли договориться о снижении добычи нефти. За провалом соглашения последовали скачки курса валют и обрушение цен на нефть. Новую сделку страны ОПЕК+ согласовали 12 апреля. По этому соглашению, в мае–июне добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии она снизится уже на 7,7 миллиона баррелей, а до конца апреля 2022 года — на 5,8 миллиона.