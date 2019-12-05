Saudi Aramco побила мировой рекорд в ходе IPO

Saudi Aramco опубликовала финальную оценку объема размещения на бирже — она получила от инвесторов 25,6 миллиардов долларов. Она установила новый мировой рекорд, потеснив в первой позиции известную компанию Alibaba. Она продержалась на ней пять лет, получив в 2014 году 25 миллиардов долларов от инвесторов после размещения своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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Saudi Aramco выставила на торги 1,5% своих акций. Она смогла пройти по верхней границе объявленного ранее диапазона — ей удалось продать акции по 32 риала — 8,53 доллара — за штуку. Благодаря этому, ее рыночная цена составила 1,7 триллиона долларов. Такая цифра делает ее самой дорогой публичной компанией в мире.

В итоге в Эр-Рияде существенно снизили оценочную стоимость Saudi Aramco, остановив ее в диапазоне от 1,6 до 1,7 триллионов долларов.

Ранее принц Мухаммед бин Салман сказал, что по итогам IPO надеется капитализировать Saudi Aramco на сумму, равную двум триллионам долларов. Но его расчеты не оправдались, потому что крупнейшие банки оценили потенциальные возможности компании гораздо ниже.