Произошедший во время дебатов кандидатов в вице-президенты США казус — когда на голову действующему вице-президенту Майку Пенсу села муха, — привлек к себе внимание в Сети не меньше, чем сами дебаты. Ситуацию обыграли в шоу Saturday Night Live (SNL). Роль мухи исполнил Джим Керри.

По сценарию шоу, кандидат в президенты от демократов Джо Байден (которого сыграл Джим Керри) смотрит дебаты по телевизору. В какой-то момент он решает прийти на помощь демократу Камале Харрис.

Он требует телепортировать себя в Юту, где проходила запись эфира, но вместе с ним в телепорт залетает муха. Таким образом Байден превращается в насекомое, после чего садится на голову Пенса.

В ролике актеры обыгрывают сюжет знаменитого фильма «Муха», который вышел на экраны в 1986 году. По сюжету картины, ученый Сет Брандл (в исполнении актера Джеффа Голдблюма) после эксперимента с телепортацией превращается в мутанта — ученый становится наполовину человеком, наполовину мухой.

В ролике SNL Джим Керри одновременно пародирует Байдена и персонажа Голдблюма.

Дебаты кандидатов в вице-президенты США прошли в ночь на 8 октября. Майк Пенс представлял республиканцев, Камала Харрис — демократов. Дебаты состоялись в штате Юта.

Ранее стало известно, что дебаты основных претендентов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена отменили. Встреча должна была пройти 15 октября. Однако оба кандидата «объявили об альтернативных планах на этот день», сказано в заявлении комиссии по дебатам.

Выборы в США состоятся 3 ноября. В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.