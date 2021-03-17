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    17 марта 2021, 17:46

    Сатановский заметил противоречия в новых обвинениях РФ со стороны США

    Полина Петрова

    Политолог Евгений Сатановский прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы президента США, написал сайт «Политика сегодня».

    Сатановский заметил противоречия в новых обвинениях РФ со стороны США

    По информации CNN, правительство РФ якобы пыталось «очернить» Джозефа Байдена, а Дональда Трампа — напротив, возвысить в глазах граждан Штатов. Спустя некоторое время после публикации этой новости Минюст США и Федеральное бюро расследований подтвердили отсутствие всяческих признаков влияния других стран на итоги выборов прошлого года.

    Сатановский заявил, что видит несоответствие в данных ФБР и Минюста.

    «Все эти смешные ребята утверждают, что кибервмешательства в выборы из России не было. Ну, да. Они же там Байдену победу нарисовали, так что, если он благодаря нам победил, совсем нехорошо получается. Его и так полстраны президентом не признает», — подчеркнул эксперт.

    Кроме этого, политолог не понял, зачем России продвигать кандидатуру Трампа, если тот неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы.