Накануне украинский генерал отметил, что проект «Новороссия» не завершился, и Украина рискует потерять больше своих своих частей, таких как Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.

«На Украине в очередной раз вспомнили о Новороссии, в которую, помимо Донецкой и Луганской областей, часть которых нынешнему Киеву не подчиняется», — заметил Сатановский.

По мнению специалиста, эта страна не стала самостоятельной. Он назвал Украину государством, сильно разграбленным своими же начальниками. Как считает политолог, развал является лишь вопросом времени. Как он уточнил, единственное, что пока удерживает страну в нынешнем состоянии, это категорическое нежелание «российского начальства» вступать в военный конфликт.

«Однако, украинское руководство рвется в бой, аж подпрыгивает. По Зеленскому заметно. Так что все шансы развалить свою страну у них есть», — подчеркнул специалист.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» спланированным уничтожением народа.