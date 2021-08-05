Сатановский раскритиковал Зеленского из-за заявления о русских в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, считающие себя русскими, могут покинуть страну. Политолог и экономист Евгений Сатановский критически отнесся к словам украинского лидера. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Что за маразм?! Они кем себя должны чувствовать? Инками? Шумерами? Ацтеками? Полинезийцами? Или зулусами?» — сказал политолог.

Эксперт назвал слова Зеленского полной чушью. Кроме того, он отметил, что подобные заявления звучат не впервые. По словам политолога, украинскому президенту, учитывая его происхождение, не стоит рассуждать о том, где и кому стоит жить.

Специалист подчеркнул, что слова и действия политических лидеров влияют на отношение к стране. Для Украины подобные высказывания могут закончиться нехорошими последствиями. Сатановский указал на абсурдность требований, так как жители Донбасса, считающие себя русскими, все равно являются гражданами Украины.