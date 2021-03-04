Сатановский прокомментировал обещание США не распространять демократию

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что правительство не будет «распространять демократию посредством дорогостоящих военных интервенций». Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Сатановский думает, что это обещание «стоит ровно столько, сколько и все прочие обещания американцев — ноль». По его словам, они будут устанавливать демократию менее дорогостоящими методами, так как у страны сейчас непростой период.

«Сил на них у Соединенных Штатов все меньше. Экономика трещит, коронавирус, внутренняя нестабильность», — считает Сатановский.