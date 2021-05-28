Сатановский назвал тревожным сигналом отсутствие РФ в списке врагов США

Политолог Евгений Сатановский в личном Telegram-канале заявил, что слова представителей Пентагона об отсутствии России в списке врагов США не стоит воспринимать всерьез, написал «ПолитЭксперт».

«Перед войной мы у Гитлера тоже официально врагом не числились», — подчеркнул эксперт.

Как считает Сатановский, Штаты могут неожиданно напасть на нашу страну по примеру Германии. Он напомнил о размещении американских военных баз по всему периметру границ РФ. Кроме этого, США активно стараются «притравливать и тренировать» соседей России.

По мнению политолога, только очень доверчивые люди могут воспринять всерьез отказ Пентагона считать РФ своим врагом. Эксперт думает, что примирительная риторика американских чиновников обусловлена подготовкой переговоров между президентами России и Штатов.