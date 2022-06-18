«Сатанизм прибалтийского разлива»: историк ответил на снос советских памятников в Латвии

«Сатанизмом прибалтийского разлива» назвал снос памятников и демонтаж воинских захоронений в Латвии научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По мнению историка, действия соседнего государства стали нарушением всех договоренностей. Слова эксперта привел РЕН ТВ.

В июне 2022 года дума Екабпилса приняла решение о демонтаже мемориала бойцам Красной Армии. Это решение не согласовали с российской стороной, равно как и планы на перезахоронение останков советских солдат, обнаруженных во время сноса мемориала.

По мнению Мягкова, «зачистка памяти» о Великой Отечественной войне в Латвии является прямым нарушением как международных, так и двусторонних российско-латвийских договоренностей от 1994 и 2008 годов. Разорение могил советских солдат в Екабпилсе он счел своего рода провокацией латвийских властей.

«Это даже не кощунство, это сатанизм прибалтийского разлива», — заявил Мягков.

По его мнению, российские власти должны принять ответные меры.

В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупное захоронение советских воинов-освободителей. По всей Прибалтике начали охоту на монументы времен СССР.