На юге Франции психически нездоровый сатанист убил 13-летнего мальчика, отрезал ему голову и спрятал ее в ведре. Об этом сообщило издание Le Figaro.

По данным газеты, 18 июля, около 23:00, житель департамента Буш-дю-Рон позвонил в полицию и рассказал, что видел сумку с телом человека в частном доме в Тарасконе. Когда правоохранители приехали по адресу, никого там не застали. Полицейские нашли в доме обезглавленное тело 13-летнего ребенка. Его изувеченную голову обнаружили в ведре.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов наткнулись на предметы, которыми пользуются во время ритуалов сатанисты. Позже они вышли на след предполагаемого убийцы — 30-летнего мужчину пришлось застрелить во время задержания. По данным источника Le Figaro, вся округа знала его как психически нездорового и агрессивного человека.

Расследованием убийства ребенка занялась Генеральная инспекция национальной полиции Франции.