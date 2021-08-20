Сатанинский ритуал случайно показали по телевизору

В эфир Австралийской радиовещательной корпорации (ABC TV) случайно попали кадры сатанинского ритуала. Накладка произошла во время трансляции сюжета о новом законе, согласно которому травмировавших полицейских собак будут наказывать жестче.

На экранах на несколько секунд появились три человека, одетые в черное. Они стоят на фоне перевернутого креста. Один из них восхваляет темные силы. Информации о том, как эти кадры попали в телевизионный эфир, нет.

Как выяснил сайт Business Insider, это видео из сатанинского храма, который находится Квинсленде. Оно есть в паблике самопровозглашенных австралийских сатанистов в Facebook.

В конце июля психически нездоровый сатанист на юге Франции убил 13-летнего мальчика, отрезал ему голову и спрятал ее в ведре. Полицейские застрелили 30-летнего мужчину при задержании.