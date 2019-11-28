Саркози рассказал об упадке Запада
«На протяжении веков мировая ось проходила на западе, и сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов», — сказал Саркози во время выступления в Университете Франсиско де Витория в Мадриде. Видео с его речью опубликовало издание El Mundo.
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Бывший глава Франции отметил, что единой Европы из 27 стран быть не может. Он призвал отказаться от старой концепции и в качестве примера привел ситуацию с Великобританией.
Саркози уверен, что Brexit — это результат закостеневшей системы европейского единства. Он назвал выход Великобритании из ЕС «безумием, драмой и историческим противоречием».
Политик уверен, что Европе следует перестать быть неподвижной в изменчивом мире. Всем людям, как сказал Саркози, нужна мечта и все должны знать, куда они идут. Однако если ничего не делать, то мечты присвоят и воплотят в жизнь другие.
Николя Саркози сменил на посту президента Франции Жака Ширака в 2007 году. Он руководил страной пять лет до 2012 года.