Саркози потребовали приговорить к четырехлетнему тюремному заключению

Прокуратура Франции потребовала приговорить экс-президента страны Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения. Два года из указанного срока — условно.

По информации телеканала BFMTV, судебный процесс по так называемому делу о прослушке начался в конце ноября.

Адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер также входят в число обвиняемых по делу. Прокуратура потребовала для них аналогичного наказания.

Саркози, по версии следствия, через Эрзога пообещал Азиберу содействие в получении должности в Монако. Бывший глава государства в обмен на это намеревался получить конфиденциальные данные о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L’Oreal Лилиан Беттанкур, указано в материале.

Сам Саркози уже неоднократно отвергал выдвинутые обвинения.

Николя Саркози был президентом Франции с 16 мая 2007 года по 15 мая 2012 года. С 2014 года стал руководителем оппозиционной партии «Союз за народное движение», которая позже получила название «Республиканцы».