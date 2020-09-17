Саркози назвал Москву одним из самых современных городов Европы

Политику задали вопрос, какой город мира больше всего впечатлил его своей способностью меняться. Саркози ответил, что это Москва. Бывший французский президент приезжает в российскую столицу два-три раза в год на протяжении уже многих лет.

«Все, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я удивляюсь тому, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали», — заявил Саркози.

Конкурс MIPIM Awards ежегодно проходит во Франции в течение 30 лет. MIPIM Awards — ключевое событие в сфере коммерческой недвижимости. Ранее жюри престижной награды присудило приз Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Объект победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».