Сарик Андреасян обратился к Зеленскому из-за войны в Карабахе

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Киев продал Азербайджану фосфорные бомбы и не может теперь дружить с человеком, у которого «руки в крови».

«Вова, привет. Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу, чтобы ты играл в моем фильме, и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал», — написал режиссер в Instagram.

Андреасян добавил, что помнит посиделки с чаем, который готовила жена Зеленского. Кроме того, он напомнил о случае, когда одна из актрис позволила себе грубо обратиться к официанту. Тогда Зеленский попросил ее быть вежливой, так как пред ней был человек.

«А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы, и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе: „Будь вежлив — это человек“, — но, видимо, когда вы садитесь на эти „стулья“, то <…> все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — заявил Андреасян.

Он отметил, что имеет много друзей-украинцев в разных странах, но не может гордиться дружбой «с тем, у кого руки в крови». Свое обращение режиссер закончил словами: «Крым наш».

Ранее Армения обвинила азербайджанских военных в применении фосфорных боеприпасов. В свою очередь, Азербайджан заявил, что на вооружении армии нет подобных боеприпасов. Стороны ведут военные действия с 27 сентября. Соглашения о прекращении огня звучали за это время неоднократно, но каждый раз нарушались, пишет ИА Nation News.