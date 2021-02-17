Саргсян назвал причину неудачи Армении в Нагорном Карабахе

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что страна потерпела неудачу во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе из-за неподготовленной военной операции. В этом, по его мнению, виноват премьер-министр Никол Пашинян.

«Провозгласивший себя верховным главнокомандующим (премьер Армении Никол Пашинян — прим. ред.) лично выслушал и одобрил операцию, ставшую причиной капитуляции», — сказал Саргсян в интервью телеканалу Armnews.

Экс-президент имел в виду военную операцию в районе высоты Лелетепе. По его словам, элиты «постоянно требовали внести перелом в боевых действиях».

«Для этого нужно резервными силами занять удобные рубежи, встретить отступающую армию, чтобы в тылу пополнить санитарные потери, нехватку вооружений и военной техники, свежими силами остановить противника, после чего уже можно думать о контрнаступлении», — подчеркнул Саргсян.

Он отметил, что вместо этого армянские военные попытались окружить азербайджанские подразделения и бросили на это лучшие бригады. После таких действий командующий армией обороны Карабаха оказался лишен резервных сил. Саргсян считает, что Армения совершала непозволительные ошибки с первых дней эскалации конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой в конце сентября 2020 года. Азербайджан и Армения боролись за эту территорию, которую считали своей. В итоги погибли как военные, так и мирные граждане. Боевые действия удалось остановить в начале ноября. Тогда Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннее мирное соглашение.

В начале февраля Азербайджан сообщал об обстрелах на границе страны и Нагорного Карабаха. Армения эту информацию опровергла.