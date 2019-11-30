Сапоги Наполеона ушли с молотка за €117 тысяч

Изначально сапоги оценили в 50-80 тысяч евро.

Любовные письма Наполеона продали за €500 тысяч Подробнее

«У императора всегда есть шансы. Знаменитые сапоги Наполеона продали за 117 208 евро. Поклонников империи все еще много», —написали представители Drouot.

Эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены. Позднее его друг и один из генералов Анри Бертран отдал сапоги скульптору Карло Марочетти, который работал над надгробной конной статуей Бонапарта.

Памятник так и не доделали из-за отсутствия средств. Сапоги Бертран назад не получил. Ранее он давал обувь императора живописцам Полю Деларошу, Франсуа Жерару и Горацию Верне. На их картинах Наполеон именно в этих сапогах.

В начале XX века сын Марочетти подарил сапоги французскому сенатору Полю Ле Ру.