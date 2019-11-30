  • Сапоги Наполеона ушли с молотка за €117 тысяч

    30 ноября 2019, 13:40

    Андрей Иванов

    Сапоги для верховой езды, которые предположительно принадлежали французскому императору Наполеону Бонапарту, продали на аукционе Drouot в Париже. Их окончательная стоимость составила 117 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом на своей странице в Twitter.
    Сапоги Наполеона ушли с молотка за €117 тысяч

    Изначально сапоги оценили в 50-80 тысяч евро.

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    «У императора всегда есть шансы. Знаменитые сапоги Наполеона продали за 117 208 евро. Поклонников империи все еще много», —написали представители Drouot.

    Эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены. Позднее его друг и один из генералов Анри Бертран отдал сапоги скульптору Карло Марочетти, который работал над надгробной конной статуей Бонапарта.

    Памятник так и не доделали из-за отсутствия средств. Сапоги Бертран назад не получил. Ранее он давал обувь императора живописцам Полю Деларошу, Франсуа Жерару и Горацию Верне. На их картинах Наполеон именно в этих сапогах.

    В начале XX века сын Марочетти подарил сапоги французскому сенатору Полю Ле Ру.