Мир 04 августа 2023, 16:17 Сапковский подтвердил, что работает над новой книгой про «Ведьмака» Писатель Сапковский подтвердил, что пишет новую книгу о вселенной «Ведьмака» Википедия

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Писатель Анджей Сапковский, создавший «Сагу о ведьмаке», работает над новой книгой о вселенной этого героя. Она может выйти уже в 2024 году. Об этом польский писатель сообщил в эфире YouTube-канала Fantastic talk (s).

Сапковский заявил, что собирается закончить работу в этом году. Но точные сроки обозначать не стал.

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«Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке, и довольно усердно. Процесс может занять год, но не больше», — сказал писатель.

Ранее продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский выразил мнение, что создатели проекта специально упростили сюжет. По его словам, не все зрители читали книги и знают тонкости линии повествования.

Первая книга серии «Сага о ведьмаке» — «Последнее желание» — увидела свет в 1986 году. Сейчас в цикле девять произведений. Главным героем является ведьмак Геральт из Ривии, который уничтожает монстров. Последний на текущий момент роман «Саги о ведьмаке» вышел в 2013 году, он называется «Сезон гроз».