Саперы погибли во время взрывов на украинском складе боеприпасов

Взрывы прогремели 15 ноября на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее во время уничтожения снарядов. На опубликованных в Сети кадрах виден густой белый дым.

Машину российско-украинского бизнесмена взорвали в Киеве. Видео Подробнее

По словам Генштаба ВСУ, утилизация боеприпасов проходила на технической территории военной части. Военные ликвидировали снаряды в котловане «с учетом всех мер безопасности».

«К сожалению, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе.

Во время взрывов четверо военнослужащих-саперов получили различные травмы и госпитализировали. Троих пострадавших отправили для оказания необходимой помощи в Харьков, а оставшегося направили в Балаклейскую Центральную Клиническую районную больницу.

«Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов», — отметили в Генштабе.

Сейчас на территории военной части готовятся к утилизации оставшихся боеприпасов. В пресс-службе заверили, что склады находятся в безопасности и местным жителям ничего не угрожает.