Мир 05 декабря 2022, 23:09 Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете МВД Молдавии сообщило об отсутствии взрывчатых веществ на упавшей ракете Pxhere

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Обломки ракеты, которая упала возле молдавского города Бричаны, не представляют опасности, поскольку не содержат взрывчатых веществ. Об этом сообщило МВД Молдавии в своем Telegram-канале. Такие выводы сделали по итогам расследования, проведенного прибывшими на место падения снаряда саперами и экспертами.

«По результатам расследований и специализированных технических проверок компании „Бомбтех“ по инциденту у города Бричаны риски взрыва исключены», — уточнили в ведомстве.

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В молдавском МВД добавили, что саперы осмотрели корпус ракеты и четыре других его элемента, которые обнаружили в разных районах.

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«[Саперы] пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет», — указали в министерстве.

Найденные объекты отправили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

До этого МВД республики сообщило, что взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции. Место, где нашли снаряд, оцепили полицейские, а также пограничные патрули. На место вызвали специализированные службы.