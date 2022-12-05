05 декабря 2022, 23:09
Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете
МВД Молдавии сообщило об отсутствии взрывчатых веществ на упавшей ракете
Обломки ракеты, которая упала возле молдавского города Бричаны, не представляют опасности, поскольку не содержат взрывчатых веществ. Об этом сообщило МВД Молдавии в своем Telegram-канале. Такие выводы сделали по итогам расследования, проведенного прибывшими на место падения снаряда саперами и экспертами.
«По результатам расследований и специализированных технических проверок компании „Бомбтех“ по инциденту у города Бричаны риски взрыва исключены», — уточнили в ведомстве.
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В молдавском МВД добавили, что саперы осмотрели корпус ракеты и четыре других его элемента, которые обнаружили в разных районах.
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«[Саперы] пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет», — указали в министерстве.
Найденные объекты отправили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
До этого МВД республики сообщило, что взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции. Место, где нашли снаряд, оцепили полицейские, а также пограничные патрули. На место вызвали специализированные службы.
Молдавия
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