Мир 24 апреля 2023, 23:29 Саперы не нашли взрывных устройств в брошенных у посольства РФ в США чемоданах РИА «Новости»: в брошенных у посольства РФ в Вашингтоне чемоданах были личные вещи РИА «Новости»

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Саперы не нашли взрывных устройств в брошенных у российского посольства в Вашингтоне двух чемоданах. Там оказались только личные вещи, написало РИА «Новости».

«Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли», — рассказал собеседник агентства.

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В российской дипмиссии подтвердили, что инцидент исчерпан, оцепление дороги снято, ситуация стабилизировалась.

Несколько часов назад женщина азиатской внешности принесла к зданию посольства России в Вашингтоне два чемодана, поставила их, постояла минут восемь и ушла. На данный момент ведутся поиски женщины. Ее еще не нашли.

На месте работали взрывотехники и представители правоохранительных органов США. Сведения о подозреваемой передали во все инстанции.