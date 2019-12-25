    25 декабря 2019, 15:05

    Санта-Клаусы показали водное шоу американцам

    Ольга Ситникова

    В американском штате Вирджиния прошло водное представление. Его главными героями стали Санта-Клаусы. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Сотни американских семей собрались у реки Потомак, чтобы понаблюдать за талантом рождественских героев. На моторных лодках волны рассекали сказочные персонажи: похититель Рождества Гринч, волшебные эльфы, летучие северные олени и Санта-Клаус. Участники представления показали разные трюки.

    Во время одного из элементов эльфу не удалось удержаться: он упал в воду. Однако это не омрачило впечатлений от праздника.