Санта-Клаусу разрешили быть антимасочником в Великобритании

Власти Великобритании разрешили Санта-Клаусу не надевать маску при общении с детьми. Однако в этом году ребята не смогут посидеть у него на коленях.

«Мы знаем, что встреча с Санта-Клаусом — волшебное событие для детей, и поэтому он будет принимать меры безопасности, но от него не будет требоваться ношение маски», — сообщил официальный представитель канцелярии премьера. Его слова процитировал РЕН.

Он отметил, что все четыре региона Соединенного Королевства пришли к соглашению и решили смягчить ограничения, которые действуют в стране из-за коронавируса. Послабления будут длиться пять дней — с 23 по 27 декабря. Благодаря этому, Новый год можно будет отпраздновать в кругу друзей — дома разрешили находиться членам не более трех семей.

Кроме того, британские дети смогут встретиться с Санта-Клаусом в «гротах Санты». Речь идет об украшенных помещениях, в которых гости Санты могут поговорить и сфотографироваться с главным новогодним волшебником, а также получить от него подарок. Такие гроты пользуются большой популярностью в Британии.

При этом все посетители должны находиться в помещении в масках — их нельзя будет снять даже для фото. В некоторых универмагах зону Санты оградят бутафорскими коробками с подарками или специальным экраном, чтобы дети не смогли броситься ему на шею.