Норвежская почтовая служба превратила Санта-Клауса в гея

Санта-Клаус стал гомосексуалистом в рекламе Норвежской почтовой службы Posten. Ролик сняли к 50-летию декриминализации однополых отношений в Норвегии.

Видео почтовая служба опубликовала на YouTube. Его название стало отсылкой к фильму «Когда Гарри встретил Салли», рассказавшему историю гетеросексуальной пары. Главные роли в картине исполняли Билли Кристал и Мег Райан.

Главным героем ролика от Posten стал мужчина по имени Гарри, который однажды встретил Санта-Клауса в своем доме. После нескольких лет между ним и новогодним волшебником завязались романтические отношения.

Ролик авторы завершили поцелуем Гарри и Санта-Клауса и напоминанием о том, что в 2022 году Норвегия отмечает 50-летие декриминализации гомосексуализма.