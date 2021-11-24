Санта-Клаус сообщил, что не ждет в гости детей из России

Санта-Клаус, проживающий в Финляндии (провинция Лапландия), заявил, что не сможет принять российских детей, так как въезд российским туристам, привитым «Спутником V», в Финляндию закрыт. Об этом сообщил Daily Storm.

«К сожалению, въезд в Финляндию для привитых российскими вакцинами невозможен, так как они еще не одобрены в стране», — ответил сказочный персонаж на запрос журналистов.

Сам Санта-Клаус привился от коронавируса еще летом и чувствует себя хорошо. Зимний сезон в Финляндии уже открыт, к Санта-Клаусу приезжают гости из европейских стран.