Санта Клаус разнес студию ведущего ТВ-шоу Джеймса Кордена

В начале программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» телеведущий едва успел поприветствовать зрителей, когда в студию вошел загримированный Санта Клаусом комик Ян Кармел. Он начал раздавать конфеты собравшимся.

Джеймс Корден поинтересовался, нельзя ли ускорить процесс? Времени на шоу отведено немного, да и Рождество еще не наступило. Ян Кармел сделал вид, что расстроился, и собрался было уходить, но тут телеведущий полез к нему в мешок. Он заявил, что тоже хочет конфету. Санта Класу разозлился.

В наказание он перевернулся кресла в студии, разбил телевизор и демонстративно уронил на пол елку. А затем он уселся в оставшееся нетронутым кресло и начал есть попкорн.

Предпраздничная шутка очень понравилась пользователям YouTube. Они написали, что злой Санта — самая лучшая знаменитость, какую только мог заполучить на свое шоу Джеймс Корден.