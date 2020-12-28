Санта-Клаус получил лицензию для полетов на МКС

Документ выдан на космический корабль «Звездные сани 1», которую доставит до места ракета Рудольф. Согласно лицензии Санта-Клаус получил право отправляться в космос и возвращаться обратно.

«Посмотрим правде в глаза, 2020 год был трудным, и нам бы не помешало праздничное настроение, которое может доставить только Санта», — сказал администратор FAA Стив Диксон.

В пресс-службе ведомства отметили, что в этом году Санта-Клаус взял с собой в сани кроме новогодних подарков вакцины от коронавируса, чтобы доставить их тем, кто в них нуждается. Специалисты, которые наблюдают за полетом новогоднего волшебника утверждают, что он успеет развести все подарки к утру рождества.

Кроме того, во время полета Санта-Клаус наденет маску, чтобы подать пример всем, кто путешествует по воздуху во время праздничного сезона. Ведомство обратилось ко всем гражданам, чтобы не создавать угрозы полету новогоднего волшебника лучше временно отказаться от высокого запуска дронов или пуска лазеров, чтобы не ослеплять оленей.

Следить за полетом Санта-Клауса по можно на сайте командования воздушно-космической обороны США. Для этого задействованы 47 радаров на территории США и Канады, которые реагируют на излучение красного носа оленя Рудольфа.

Эта традиция зародилась в 1955 году, когда рекламном объявлении «Горячая линия Санта-Клауса» допустили ошибку и дети стали звонить начальнику управления Противовоздушной обороны Гарри Шаупу. Военный не захотел расстраивать детей и заявил, что военные — это авиадиспетчеры Санта-Клауса, которые следят, чтобы он не заблудился в небе. Позднее для этого запустили специальный сайт, где можно следить за перемещением волшебника.