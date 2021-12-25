«Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу»: ВОЗ успокоила детей в Рождество

Санта-Клаус не боится коронавируса, потому что обладает иммунитетом. Поэтому он может путешествовать и обязательно доставит подарки всем детям. Об этом говорится в поздравительном видеообращении главы технической группы Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове. Ролик опубликован на официальной странице организации в Twitter.

«Если ваш ребенок обеспокоен тем, что Санта-Клаус не сможет путешествовать и доставлять подарки из-за пандемии, доктор ван Керхове может его успокоить: Санта-Клаус неуязвим», — говорится в сообщении.

В видеообращении представитель ВОЗ отметила, что точно знает об иммунитете у Санта-Клауса, так как накануне она с ним разговаривала.

«Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят», — подчеркнула она.

Мария ван Керхове пояснила, что главы нескольких стран специально ослабили карантинные меры, чтобы новогодний волшебник мог приехать и доставить подарки детям.

Представитель ВОЗ добавила, что сегодня всем детям нужно помнить и соблюдать социальную дистанцию, а также слушаться своих родителей. Накануне Рождества всем нужно лечь спать, чтобы Санта-Клаус мог спокойно доставить подарки.

Рождество 25 декабря празднуют верующие католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей. Русская православная церковь отмечает этот праздник 7 января.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга на встрече с детьми из Санкт-Петербурга заявил, что у него есть QR-код, который он получил после того, как сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости». Он пояснил, что с электронным пропуском он может поздравить всех детей и вручить им подарки