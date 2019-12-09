Премьером Финляндии станет 34-летняя девушка. Омоложение власти имеет плюсы, но без советов не обойтись

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин. Это сделает ее самым молодым действующим премьером в мире. С каждым годом на политической арене можно заметить все больше юных лидеров. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», с чем это связано, а также о минусах и плюсах молодых глав правительства.

Министр транспорта Санна Марин возглавит коалиционное правительство Финляндии после ухода премьер-министра Антти Ринне. Ожидается, что она займет должность уже на этой неделе. Это сделает ее самым молодым действующим премьер-министром в мире. Она также станет третьей женщиной-премьером в истории Финляндии.

Стремительный взлет

Санна Марин выросла в «радужной семье». Она жила в съемной квартире вместе со своей мамой и партнершей своей мамы. В 2015 году она рассказала, что в детстве чувствовала себя «невидимой», потому что не могла открыто говорить о своей семье. Однако мама Санны всегда ее поддерживала и заставляла верить, что она способна сделать все, что угодно.

Она стала первым человеком в своей семье, кто поступил в университет. После окончания вуза Марин быстро поднялась в рядах социал-демократов, возглавив городскую администрацию в Тампере в возрасте 27 лет. Депутатом она стала в 2015 году, а с июня является министром транспорта и связи. Параллельно воспитывает почти двухлетнюю дочь.

От вопросов про возраст она отмахивается. Говорит, что никогда не думала ни о нем, ни о своем поле.

«Я думаю о причинах, по которым попала в политику, и о тех вещах, по которым мы завоевали доверие избирателей», — передает слова политика BBC.

С ее назначением все пять партий в коалиции теперь возглавляют женщины. Четыре из которых моложе 35 лет.

Постепенные изменения

Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказывает, что возрастные ограничения действительно меняются на политической арене некоторых стран. Помимо этого на политической сцене все чаще появляются женщины. Они больше не сидят дома, а получают образование и хотят быть услышанными.

Молодежь становится все более политически активной. И у нее есть преимущество над старыми политиками. Оно связано с технологическим прогрессом и социальными сетями. Facebook, Twitter и прочие вещи становятся неотъемлемой частью политической жизни. И те, кто помоложе в этом разбирается гораздо лучше. И это хорошо, что они идут к власти.

Это их будущее. Они будут жить в этом мире еще 40-50 лет. И в некоторые вопросы они вовлечены гораздо лучше более старых людей: технологии, проблемы экологии и т.д. Дэниел Уорнер доктор политических наук

С другой стороны, у молодых меньше опыта. Они не видели, что было раньше. И вопрос в том: пойдут ли они за советом к тем, кто постарше, придя к власти? По мнению Уорнера, им следует так поступить.

Под «молодыми лидерами» чаще всего подразумеваются люди 30-40 лет. Для политического мира — это действительно маленькая цифра.

«Молодые министры чаще появляются в странах, которые недавно стали независимыми и демократическими. Такие изменения можно заметить в Эстонии, Грузии, Латвии, Украине, Новой Зеландии», — говорит эксперт.

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Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн — 39 лет, а премьер-министру Украины Алексею Гончаруку — 35 лет. Нынешний президент Франции 41-летний Эммануэль Макрон тоже считается довольно молодым для такой должности.

Но все-таки нынешняя политическая картина Финляндии свойственна не всем странам. Почему? Это во многом зависит от культурных особенностей страны и демографии населения. Например, в Иране женщина еще не скоро сможет стать президентом, потому что в стране доминируют мужчины. А если в стране демографическое большинство — это пожилые люди, то следовательно преимущественно голоса уйдут за человека постарше.

США, например, придерживаются более традиционной системы. Согласно их законодательству, президентом может стать человек не младше 39 лет. И если взглянуть на возраст кандидатов в президенты на будущих выборах, то станет понятно — молодежью там и не пахнет. Лидерами голосований являются политики от 70 лет и старше.

«В Великобритании пока молодых премьер-министров тоже замечено не было. В Испании и Италии возможно увидеть у власти кого-то лет сорока, но не моложе», — продолжает Уорнер.

В идеальном мире в правительстве должен быть баланс. Оно нуждается и в молодых, и в старых. И те, и другие многому могут друг друга научить.