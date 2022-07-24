Санкционную политику властей США против России назвали тупиковой

Проводимая нынешней администрацией США санкционная политика против России загнала страну в тупик. Об этом в своем видеообращении заявил бывший сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк. Запись он опубликовал на своей странице в Twitter.

Блэк подчеркнул, что пора прекратить обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо и рекордной инфляции.

«Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — заявил он.

Политик подчеркнул, что страны Евросоюза действуют точно также. Германия, заявляя о сокращении поставок газа через трубопровод «Северный поток», отказывается признавать, что это стало следствием властей Канады вернуть «Газпрому» отправленную на ремонт турбину.

Заявление о вине России в высокой инфляции президент США Джо Байден сделал в марте во время выступления в штате Айова. Он отметил, что начавшаяся спецоперация на Украине якобы привела к росту цен на газ, нефть и продовольствие во всем мире — и в США в том числе.