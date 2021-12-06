Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных санкциях США против России

Сообщения о возможных американских санкциях против ближайшего окружения президента России Владимира Путина являются продолжением информационной истерики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — процитировал Пескова ТАСС.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, могут ли подобные заявления негативно повлиять на предстоящие переговоры Путина и Байдена. Лидеры России и США должны созвониться по видеосвязи 7 декабря.

Ранее телеканал телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США стали говорить о возможности введения санкций против ближайшего окружения российского лидера. Также ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний и отключения России от SWIFT. Санкции якобы призваны предотвратить «вторжение на Украину».

В последнее время Украина и страны Запада все чаще говорят о возможном «вторжении» российских войск на украинскую территорию. При этом власти России не раз заявляли, что ни о чем подобном речи не идет.