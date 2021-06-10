Россия взяла в долг перед введением санкций США

Россия взяла в долг перед вступлением в силу новых санкций в США, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) рекордным за последние два месяца номиналом. Об этом говорится на сайте Минфина.

В среду, 9 июня, провели два аукциона по размещению ОФЗ. В результате первого были размещены девятилетние бумаги, общий объем которых 20,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 40 миллиардов. Доходность выпуска, номинал которого индексируется и привязан к темпам инфляции, составила 2,75% годовых.

ОФЗ со сроком действия 10 лет и постоянным купоном на 61 миллиард рублей — при общем спросе в 148 миллиардов были размещены в ходе второго аукциона. Доходность бумаг составила 7,39% годовых.

Аукционы стали последними перед вступлением новых санкции США в отношении России. Они вступят в силу 14 июня, новые санкции предусматривают запрет для американских резидентов на операции с российским госдолгом на первичном рынке (непосредственно при размещении).

В преддверии вступления ограничений в силу стоимость российских ОФЗ на вторичном рынке снизилась, а доходность выросла.

По итогам первого квартала 2021 года государственный долг России увеличился на 741,3 миллиарда рублей. На 1 апреля он составил почти 19,7 триллиона рублей. Внутренний долг страны вырос на 683 миллиарда рублей (+4,6%), до 15,434 триллиона. Его доля в общем объеме госдолга поднялась с 77,9% до 78,4%.