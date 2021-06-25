В Евросоюзе предложили изучить варианты новых санкций против России

По итогам первого дня работы саммита лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, среди которых и экономические санкции, в ответ на возможные действия России.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенные выводы по итогам дискуссии.

«Что касается повышения нашей устойчивости, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза», — привело агентство фрагмент заявления.

С этой целью, как указано в документе, Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике «представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции».

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщила, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского президента Владимира Путина в будущем.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе, как сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, отклонили эту инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона. Как указано, инициатива не вошла в итоговое заявление саммита по России из-за заявлений нескольких стран Восточной Европы о том, что они готовы наложить на этот документ вето.