Шольц предупредил о введении новых санкций против России

Страны Евросоюза введут новые санкции против России, если решение ситуации на Украине не перейдет на дипломатический путь. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Шольц подчеркнул, что Россия должна вернуться к дипломатическим переговорам с Украиной и остановить проведение спецоперации.

«Я не могу упустить возможности вместе с моим коллегой призвать российского президента незамедлительно остановить спецоперацию, отвести войска и вернуться к диалогу», — заявил канцлер Германии. Он подчеркнул, что в противном случае страны Запада продолжат вводить новые санкции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля приказал начать специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить санкции. Под ограничения попали представители крупного российского бизнеса, политики, журналисты, российские банки и предприятия.

Евросоюз объявил о заморозке активов Центрального банка России. Минфин США наложил запрет на сделки с ценными бумагами российского финансового регулятора, Минфина и Фонда национального благосостояния. Ограничения касаются облигаций, которые находятся на территории США или в собственности американских граждан вне зависимости от их места жительства.