Шольц предупредил о введении новых санкций против России
Канцлер Германии Шольц призвал Путина остановить спецоперацию на Украине
Страны Евросоюза введут новые санкции против России, если решение ситуации на Украине не перейдет на дипломатический путь. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Шольц подчеркнул, что Россия должна вернуться к дипломатическим переговорам с Украиной и остановить проведение спецоперации.
«Я не могу упустить возможности вместе с моим коллегой призвать российского президента незамедлительно остановить спецоперацию, отвести войска и вернуться к диалогу», — заявил канцлер Германии. Он подчеркнул, что в противном случае страны Запада продолжат вводить новые санкции.
Президент России Владимир Путин 24 февраля приказал начать специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить санкции. Под ограничения попали представители крупного российского бизнеса, политики, журналисты, российские банки и предприятия.
Евросоюз объявил о заморозке активов Центрального банка России. Минфин США наложил запрет на сделки с ценными бумагами российского финансового регулятора, Минфина и Фонда национального благосостояния. Ограничения касаются облигаций, которые находятся на территории США или в собственности американских граждан вне зависимости от их места жительства.