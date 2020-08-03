Вашингтон назвал причину для снятия санкций против РФ

В США озвучили причины, по которым санкции против России можно снять. По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, России всего лишь нужно «воздержаться от агрессии за рубежом и стать дружественным партнером США и Европы». При этом он напомнил, что нынешняя администрация президента США ввела «самые решительные» санкции против Москвы со времен Рональда Рейгана.

«Ни один президент со времен Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе», — написал О’Брайен.

Он уверен, что в таком мире торговля между Россией и Соединенными Штатами расцвела бы, и оба народа, как и остальной мир получит выгоду от таких отношенийпишут РИА «Новости».

О’Брайен также высказался на тему ядерных вооружений. Он напомнил, что в июне стартовали переговоры с РФ по договору СНВ-3, к которым Штаты отчаянно пытаются привлечь Китай.

«Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие», — такое мнение он высказал в статье для Washington Post.

Также американский чиновник рассчитывает провести с Москвой диалог по противостоянию терроризму.