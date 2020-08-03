Вашингтон назвал причину для снятия санкций против РФ
«Ни один президент со времен Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе», — написал О’Брайен.
Он уверен, что в таком мире торговля между Россией и Соединенными Штатами расцвела бы, и оба народа, как и остальной мир получит выгоду от таких отношенийпишут РИА «Новости».
О’Брайен также высказался на тему ядерных вооружений. Он напомнил, что в июне стартовали переговоры с РФ по договору СНВ-3, к которым Штаты отчаянно пытаются привлечь Китай.
«Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие», — такое мнение он высказал в статье для Washington Post.
Также американский чиновник рассчитывает провести с Москвой диалог по противостоянию терроризму.