Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки санкций ЕС

Власти Молдавии ради вступления в Евросоюз готовы присоединиться к введенным против России санкциям, на что получат жесткий ответ Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас власти республики ведут свою политику по украинским лекалам, опираясь на формирование ненависти к России. Медведев напомнил, что в Молдавии приняли закон о запрете георгиевской ленточки, ограничили трансляцию российских СМИ, а лидера оппозиции арестовали по надуманному предлогу.

«Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны», — написал Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что властям Молдавии нужно понимать, что Россия не оставит такие действия без ответа и прекратит поставки энергетических и других ресурсов, которые для республики уже стали слишком дорогими.

«Нужно ли это обычным гражданам Молдавии? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные „европерспективы“ в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии», — подытожил Медведев.

Молдавия вместе с Украиной получила статус кандидата в Евросоюз на этой неделе. Комментируя это решение, президент республики Майя Санду заявила, что страна готова пойти на любые политические шаги ради членства в европейском сообществе.

Однако министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ранее отмечал, что республика не может поддержать введенные ЕС санкции против России из-за неустойчивой экономики и большого количества проблем.