Санкций ЕС против России назвали ошибочными в бундестаге

Санкции, которые Европейский союз вводит против России из-за ситуации на Украине, являются ошибочными. Такое мнение во время обращения к Совету Европейского союза озвучил европарламентарий от Германии Маркус Бухайт, написал RT.

По его словам, все эти меры не приведут ни к чему хорошему для самой Европы. Страны союза потеряют в лице России важного торгового партнера.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС… занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как „Роснефть“, „Газпром“, РЖД, „Ростелеком“ и других?» — задался вопросом Бухайт.

В число таких граждан входят «бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а также экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель».

После начала Россией специальной операции на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций.