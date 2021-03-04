Санкции Зеленского против СМИ назвали возмутительными

Президент Украины Владимир Зеленский не способен вести конструктивный диалог с оппозицией, его санкции в отношении СМИ возмутительны. Так считает публицист, доктор исторических наук Виталий Тепикин, сообщило РИА ФАН.

Украинский лидер не умеет держать удар, отметил эксперт. Запрет Зеленского на вещание оппозиционных телеканалов он назвал возмутительным.

«Это чистое проявление диктатуры трусливой власти», — сказал Тепикин.

Также историк прокомментировал водную блокаду Крыма. По словам Тепикина, власти Украины готовы из «преступной злобы» оставить местных жителей без воды и разрушить семьи. Такое развитие событий приведет к ухудшению отношений не только между лидерами стран, но и народами.

Новость о блокировке оппозиционных каналов появилась в начале февраля, написал сайт «Дни.ру». Соответствующий указ подписал Зеленский. Глава государства заявил, что журналисты несли только ложь в массы и угрожали национальной безопасности.