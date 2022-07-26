facebook_pixel
    26 июля 2022, 04:24

    Санкции Запада сыграли в пользу России

    NI: Россия добилась рекордного профицита на фоне санкций Запада

    Полина Созыкина

    Антироссийские санкции принесли больше проблем всему миру и «ни на грамм» не навредили России. К такому заключению пришло американское издание The National Interest. Западные рестрикции не смогли развалить российскую экономику.

    Санкции Запада сыграли в пользу России

    Профицит РФ во втором квартале 2022 года составил 70,1 миллиарда долларов. Рубль оказался устойчивым. Этому успеху способствовали высокие цены на товары и экспорт энергоресурсов и продовольствия.

    После введения санкций Европа пострадала вдвойне: сокращение поставок топлива из России привело к его дефициту, а рост цен на энергоносители спровоцировал инфляцию.

    Рестрикции принесли больше проблем всему миру, чем стране, против которой они были введены. С экономической точки зрения, Россия только выиграла от введенных против нее санкций.

    Евросоюз продолжает санкционную политику против России. Совет Евросоюза утвердил очередной, седьмой пакет ограничений, в который вошло частичное эмбарго на золото, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, а также включение в черный список ЕС 55 физических и юридических российских лиц.