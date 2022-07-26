Антироссийские санкции принесли больше проблем всему миру и «ни на грамм» не навредили России. К такому заключению пришло американское издание The National Interest. Западные рестрикции не смогли развалить российскую экономику.

Профицит РФ во втором квартале 2022 года составил 70,1 миллиарда долларов. Рубль оказался устойчивым. Этому успеху способствовали высокие цены на товары и экспорт энергоресурсов и продовольствия.

После введения санкций Европа пострадала вдвойне: сокращение поставок топлива из России привело к его дефициту, а рост цен на энергоносители спровоцировал инфляцию.

Рестрикции принесли больше проблем всему миру, чем стране, против которой они были введены. С экономической точки зрения, Россия только выиграла от введенных против нее санкций.

Евросоюз продолжает санкционную политику против России. Совет Евросоюза утвердил очередной, седьмой пакет ограничений, в который вошло частичное эмбарго на золото, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, а также включение в черный список ЕС 55 физических и юридических российских лиц.