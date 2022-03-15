Великобритания ввела новые санкции в отношении России

Великобритания в ответ на проведение специальной операции на Украине прекратила финансирование экспортных операций в Россию и Белоруссию. Также власти Соединенного Королевства запретили экспорт предметов роскоши в Россию и ввели тариф в 35% на импорт. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Великобритания лишит Россию и Белоруссию доступа к тарифу наибольшего благоприятствования в отношении сотен видов товаров экспорта, отрезав таким образом обе страны от ключевых преимуществ членства в ВТО», — сказали в правительстве.

Там уточнили, что запрет на экспорт затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства, а запрет на импорт — российскую водку.

По информации газеты Financial Times, глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена объявить 15 марта о новом пакете санкций против РФ. Источники издания отмечают, что он затронет сотни граждан России. Кто именно туда попадет, пока не ясно.

Ожидается, что 15 марта в Великобритании будет принят законопроект, который упростит процедуру введения санкций в отношении тех, кто связан с Кремлем.

На фоне проведения РФ специальной операции на Украине британские власти уже ввели несколько пакетов санкций. В частности, под ограничительные меры попали 386 членов Госдумы. Им запрещен въезд в Великобританию, а также они не могут вести бизнес в стране.

Также санкции Великобритании затронули российских бизнесменов. Среди них в том числе владелец ФК «Челси» Роман Абрамович и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Кроме того, Великобритания запретила российским судам заходить в свои порты. Заперт распространили на любые корабли, которыми владеют или управляют «связанные с Россией лица». Также Соединенное Королевство решило заморозить активы и резервы ЦБ РФ, хранящиеся в местных кредитных организациях.