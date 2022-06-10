Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что европейские санкции в отношении России, а также эмбарго на российские энергоресурсы могут разрушить экономику стран ЕС. Об этом сообщило радио Kossuth.

Он также добавил, что из-за высокой инфляции Европа может разориться.

«После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику», — процитировало ИА НСН слова политика.

Ранее в СМИ сообщили, что погоня Европы за газом может привести к дефициту энергоресурсов предстоящей зимой.