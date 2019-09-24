Санкции в отношении Януковича назвали незаконными

Януковичу объяснили, почему нереально вернуться на Украину Подробнее

«Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Федоровича Януковича за 2018–2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС», — заявил Кирасир на странице в Facebook.

По его словам, это весомый повод для их полной отмены и реабилитации Виктора Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований на Украине и в Европейском Союзе. По его словам, адвокаты Януковича намерены привлечь к уголовной ответственности причастных к фальсификации дел в отношении экс-президента Украины.

Йоффе отметил, что такого рода информация требует более «взвешенного подхода».

«Из информации невозможно понять, какие ограничения были сняты — и какой именно инстанцией. Я могу лишь предположить, что это связано с судебным процессом, который шел на Украине в отношении Виктора Януковича, и он давал дистанционно показания», — заявил Йоффе.

Эксперт призвал дождаться оглашения подробностей, чтобы оценить последствия от этого судебного решения для Януковича и Украины.

Ранее Совет ЕС продлил санкций в отношении Януковича и его окружения до 6 марта 2020 года. Режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года. Его продлевают ежегодно. Санкции предусматривают заморозку активов 12 лиц, признанных ответственными за «незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб для украинских государственных фондов».