Санкции Украины против 27 граждан коснулись их активов и госнаград

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении персональных экономических санкций в отношении 27 человек предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое было размещено в его Telegram-канале.

«На заседании СНБО поддержано предложение кабинета министров и СБУ о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград», — сказал украинский лидер.

Украина, по словам Зеленского, вводит санкции вслед за соответствующими решениями со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Он назвал этот факт одновременно «логичным», но в то же время и «странным», поскольку Киев, как считает украинский лидер, должен был сделать это ранее.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины объявил «максимальные санкции» против целого ряда экс-чиновников. Также в список попал бывший президент страны Виктор Янукович. Объявленные ограничительные меры уже начали действовать. Кроме того, под санкции попали экс-правоохранители, «предавшие присягу» и работающие в России или Крыму. Всего в озвученный секретарем ведомства список включили 27 фамилий. Теперь органы госвласти Украины изучат все решения и указы, подписанные Януковичем.