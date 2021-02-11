Турция решила оставить С-400, несмотря санкции США

Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на санкции со стороны США. Об этом телеканалу TRT Haber заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

Он отметил, что решение о покупке С-400 «не было принято в одночасье». Анкара проинформировала о нем американских коллег по НАТО.

«Мы подписали соглашение по С-400 примерно за четыре месяца до введения санкций [США] CAATSA. С юридической точки зрения то, что они говорят, непоследовательно», — отметил Калын.

Вашингтон, по его словам, сообщил, что пока не будет вести переговоров по вопросу российских ЗРК.

Калын добавил, что Турция не откажется от С-400. И подчеркнул, что Россия «является важным игроком» для выстраивания с ней отношений.

Также собеседник допустил, что переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Джо Байдена состоятся в ближайшие недели.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что позиция Вашингтона по С-400 не изменилась с приходом нового президента.

«Российские системы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу технологической безопасности и не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Турция», — сказал представитель ведомства.