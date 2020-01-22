Санкции США сыграли России на руку при продаже нефти

«За январь–ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США — именно из-за санкций против Ирана и Венесуэлы», — говорится в сообщении ведомства.

В течение 11 месяцев 2019 года Россия продала Турции в 4,5 раза больше сырья, чем за аналогичный период 2018 года. Также в прошлом году в три раза вырос объем поставляемой нефти в США. На Соединенные Штаты и Турцию пришлось около 5% всего нефтяного экспорта России в 2019 году.

Самым крупным потребителем нефти из России стал Китай. В натуральном выражении поставки за 11 месяцев 2019 года увеличились на 3,8%. Всего Китайская Народная Республика закупила 63,1 миллиона тонн российской нефти.